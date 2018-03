Voor kind van de regio Ben Timmermans is de cirkel rond

De naam Hoornstra Aannemingsmaatschappij duikt steeds vaker op in de noordelijke media. Maar wie zit nou achter dat bedrijf? En welke plannen heeft deze ondernemer? Een portret van Ben Timmermans, Buunermonder met hart voor de Kanaalstreek.

Nuchter, maar ambitieus. En die ambitie steekt ondernemer Ben Timmermans (geboren inNieuw Buinen, woonachtig in Odoorn) ook niet onder stoelen of banken. Zijn bedrijf Hoornstra Aannemingsmaatschappij komt handen tekort en Timmermans hoopt dat de investeringen die hij met Klaas Jan Top en Marcel Krans in twee bedrijventerreinen doet, vruchten afwerpen.

Timmermans – blauw overhemd, spijkerbroek, nette schoenen – wil een nuchter beeld van zichzelf neerzetten. 'Ik ben niet beter dan een ander, maar ook niet minder', is bijvoorbeeld zo'n uitspraak die uit zijn mond komt. Timmermans heeft ambities, maar is vooral trots op het feit wat er de afgelopen periode is gerealiseerd.

'Ik ben een kind van de regio'

'De cirkel is eigenlijk wel rond', lacht hij, bij aanvang van het gesprek. 'Met Hoornstra zitten we op zo'n tachtig man personeel, we hebben een eigen ingenieursbureau en een eigen uitzendbureau. Ik ben een kind van de regio, hier in Nieuw Buinen geboren en ging in Stadskanaal naar school. We bouwen hier samen aan een bedrijf, met de werkvoorbereiders, de mensen in de wegenbouw. Dat gaat goed, mooi om te zien.'

Bedrijvenpark Stadskanaal

De laatste maanden duikt de naam van Timmermans steeds vaker op. Het is niet alleen Hoornstra Aannemingsmaatschappij, de Buunermonder steekt zijn nek uit op meerdere fronten.

Zo kocht hij samen met Klaas Jan Top het Bedrijvenpark Stadskanaal, waar een andere prominente Knoalster ondernemer, Martin van der Leest, de directeur van SealteQ (voormalig Frans Nooren), als eerste een stuk grond van de twee kocht. Ook wordt daar even verderop een groot zonnepark gebouwd.

Voormalig Philipsterrein

Na die start in het overnemen van grond, zijn Timmermans, Top en Marcel Krans ook in het voormalige Philipsterrein gestapt. Dat terrein lag er verloren bij, en de drie proberen dat deel van Stadskanaal een nieuw gezicht te geven. Er verrijst een grootschalig zonnepark, dat door een groep Denen wordt gefinancierd. Daarnaast werken de gemeente Stadskanaal en tien ondernemers samen aan een innovatiewerkplaats, waar nagedacht wordt hoe bedrijven in Stadskanaal kunnen innoveren.

Mocht dat businessplan haalbaar zijn, dan hebben Timmermans, Top en Krans ruimte op het voormalig Philipsterrein. 'Het verbouwen van de oude Philipskantine tot een 'innovatiehub' zou een boost voor de ontwikkeling van het terrein en de omgeving zijn', stelt Timmermans.

Trein

En wanneer de trein naar Stadskanaal komt, hopen de drie dat het OV Knooppunt ook op het Mercurius Business Park verrijst.

'Maar dat is nog niet in beton gegoten hoor', zegt Timmermans. 'We hebben daar ook nooit afspraken over gemaakt met de gemeente. We laten de trein altijd wel zien op onze schetsen, zodat het idee ook echt gaat leven. Maar of de trein komt, dat is afwachten. En als-ie komt, moet het nog blijken of de politiek het station wel op ons terrein wil hebben.'

IJsbaan

Ondernemen met hart voor de regio, dat is wat de Drent wil uitstralen. Iets terugdoen voor de streek hoort daar volgens Timmermans ook bij. 'Neem de ijsbaan', zegt hij. 'Kijk, de aanleg daarvan kost ons niets, maar we verdienen er ook niets aan. Zulke projecten doen we voor het dorp Nieuw Buinen. Tientallen vrijwilligers werken ook mee. Daar doen we het voor.'

Het is niet het laatste project waar de Buunermonders van kunnen profiteren. 'Achter ons bedrijfspand willen we een zonnepark bouwen. Omwonenden kunnen meeprofiteren door obligaties in het zonnepark te nemen, of om via ons voor de inkoopprijs zelf zonnepanelen te kopen. De buurt hebben we via informatieavonden op de hoogte gebracht. Zo willen we ook een beetje meedenken met de buurt.'

