Minister Wiebes krijgt verhalen van actievoerders

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken heeft tijdens zijn bezoek aan onze provincie donderdag een stapeltje papieren gekregen met verhalen van gedupeerde inwoners.

Daarin staan ervaringen van families die naar eigen zeggen met grote moeite door de procedures heen komen.

De verhalen zijn ingezameld door actievoerders, die sinds begin deze week in een tent naast het gebouw van het Centrum Veilig Wonen in Appingedam verblijven.

Hongerstaker

De actievoerders zitten er uit onvrede over de afhandeling van aardbevingsschade. De 66-jarige Jan Holtman uit Wildervank is aanjager van de actie en wil tien dagen lang niets eten.

Burgemeester Anno Wietze Hiemstra heeft de actievoerders maandag beloofd de verhalen aan minister Wiebes te geven. 'Die toezegging is nu ingelost. We hebben erover gesproken en de minister heeft een reactie toegezegd', laat Hiemstra weten.

Woede in Opwierde Zuid

De burgemeester sprak met de minister ook over de versterking. Daar is veel om te doen, met name in de wijk Opwierde-Zuid. Zo voelden inwoners zich niet gehoord, waren er problemen met wisselwoningen en werden huizen in slechte staat opgeleverd.

De bestuurders willen de aanpak verbeteren, wat komend voorjaar tot een akkoord moet leiden.

Lees ook:

- Wind is spelbreker bij actie hongerstaker

- Directeur CVW in gesprek met actievoerders en hongerstaker

- Hongerstaker bij CVW voelt zich nog goed en gaat tweede dag in

- Hongerstaking tegen de gaswinning bij CVW-gebouw