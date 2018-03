Koopzondagenruzie leidt tot beslaglegging op pand fietsenzaak

De Vereniging van Eigenaren (VVE) van winkelcentrum Paddepoel in Groningen heeft beslag gelegd op het pand van Paddepoel Fietsen.

De eigenarenvereniging eist dat de ondernemer het bedrag betaalt waarvoor de rechter hem heeft veroordeeld begin januari. Met de bijkomende kosten staat dat bedrag op ruim 31.000 euro aan niet-betaalde contributie en boetes voor het dichtblijven op koopavond.

Paddepoel Fietsen heeft op advies van zijn advocaat voorlopig niet betaald. In plaats daarvan heeft de ondernemer geprobeerd er met de Vereniging van Eigenaren uit te komen. Dat leidde tot niets; voorstellen, die over en weer werden gedaan, strandden.

Ze willen ons gewoon kapot hebben Peter Oest- fietsenmaker

'Ze gaan voorbij aan het menselijk aspect'

De Vereniging van Eigenaren heeft nu dus beslag gelegd om zo het bedrag alsnog op te eisen. Peter Oest van Paddepoel Fietsen: 'Het mag juridisch allemaal mogelijk zijn, maar ze gaan compleet voorbij aan het menselijk aspect. Ze willen ons gewoon kapot hebben.' Directe zorgen over zijn zaak maakt hij zich niet, want het geld ligt klaar.

Toch maakt hij het niet direct over. 'Onze advocaat wil er nog even naar kijken.' De fietsenzaak gaat namelijk nog in hoger beroep tegen de uitspraak van de Groningse rechtbank. Die oordeelde dat de ondernemer zich had moeten houden aan de openingstijden van het winkelcentrum. Ook had de fietsenzaak contributie moeten betalen. Het lidmaatschap van de Vereniging van Eigenaren was weliswaar al opgezegd, maar dat ging volgens de rechter pas 1 januari 2018 in.

Meer conflict

Volgens de rechterlijke uitspraak is de fietsenzaak sindsdien geen lid meer van de VVE. Dat betekent volgens de eigenarenvereniging niet dat de ondernemer niets meer hoeft bij te dragen. Dat zou volgens de VVE onredelijk zijn tegenover de andere winkeliers in het centrum. Daarom liggen er ook al rekeningen voor de eerste twee kwartalen aan contributie op de mat bij Paddepoel Fietsen.

Boetes blijven ook

Ook blijft de VVE boetes als middel inzetten om de fietsenzaak aan de openingstijden van het winkelcentrum te houden. Dat zou namelijk losstaan van het lidmaatschap van de Vereniging van Eigenaren. De fietsenzaak is ertoe verplicht op basis van de leveringsakte van het pand, vindt de VVE. Voor elke dag dat de fietsenzaak dicht blijft als het winkelcentrum open is, hangt de ondernemer een boete van bijna vijfhonderd euro boven het hoofd.



