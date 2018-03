Modellenbureau pikt Merlijne (16) uit het publiek bij Jinek

Zo zit je bij Jinek in het publiek en zo word je gestrikt door een modellenbureau. Het overkwam de 16-jarige Merlijne Schorren uit Stitswerd.

Het avontuur van Merlijne begint op 9 januari. Haar vader Derwin Schorren is dan namens de Groninger Bodem Beweging te gast in de show van Eva Jinek. Hij vraagt Merlijne om mee te gaan. 's Avonds zit ze inderdaad in het publiek.

Rood omcirkeld

Nog geen dag later ploft er bij de redactie van het programma een mailtje op de digitale mat van modellenbureau Ulla Models. De eigenaar van het bureau heeft Merlijne gespot in het publiek, zo meldt Jinek op de eigen website.

Een van de screenshots die het bureau naar Jinek stuurde.



Mail van Jinek

De redactie van Jinek brengt Ulla Models en vader Derwin met elkaar in contact. 'Mijn vader was gewoon aan het werk en belde me: ik heb een mailtje van Jinek voor jou', omschrijft Merlijne de boodschap die zijn de dag na de uitzending kreeg.

'Ik ben niet veel met mijn uiterlijk bezig'

Eenmaal thuis hoort ze over de flirt van het modellenbureau. 'Ik ben niet zo'n meisje dat veel met haar uiterlijk bezig is', zegt ze tegenover de programmamakers van Jinek. Toch hapte ze toe en ging op gesprek met het bureau. 'Ik dacht: ik kan het gewoon proberen en dan zie ik wel.'

'Modellenwerk ernaast'

Inmiddels heeft ze haar eerste testfotoshoot gehad. Merlijne is van plan zich vooral te focussen op haar school. Na de havo wil ze toegepaste psychologie gaan studeren. 'En dan misschien wat modellenwerk ernaast.'