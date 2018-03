Man veroorzaakt botsing met zelfgemaakte bakfiets; taakstraf geëist

Voor het veroorzaken van gevaar en hinder op de weg met zijn bakfiets, eist de officier van justitie veertig uur taakstraf tegen een 47-jarige man uit Groningen.

De man fietste op 21 januari van vorig jaar vanuit de stad naar huis op zijn zelfgemaakte bakfiets. Hij had wat gedronken met studenten. Bij het stoplicht in de Oude Ebbingestraat botste hij tegen een fietser die hem inhaalde. De vrouw viel en brak op drie plaatsen haar voet.

Bloemetje

De man had drie keer meer drank op dan was toegestaan. De officier nam in de strafeis wel mee dat de man bij het slachtoffer op bezoek was geweest met een bloemetje.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.