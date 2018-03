Deel dit artikel:











No Surrender-voorman Kuipers hoort vrijdag of hij in voorarrest blijft Een lid van No Surrender bij de rechtbank (Foto: Peter Steinfort/RTV Noord)

'Ik word verhoord en de dag daarna staat het in de Telegraaf. Dat vond ik wel zo apart, daar wens ik ook niet aan mee te werken', zei voorman van No Surrender Henk Kuipers donderdag tijdens de pro formazitting in de rechtbank in Groningen.

De officier liet weten hoe het staat met het onderzoek naar Kuipers. Zo moeten er nog getuigen worden gehoord. Ook staat er een verhoor met Kuipers gepland. Hij wil niet meer verklaren omdat hij het niet eens is met de berichtgeving in de media. Criminele bende Bij de zaak waren tientallen No Surrenderleden aanwezig. De voorman van No Surrender wordt verdacht van dertien, merendeel, gewelddadige feiten in de periode van 2015 tot januari 2017. Zo zou hij zich bezighouden met afpersing en drugszaken. Kuipers wordt door het OM ook in verband gebracht met de grove mishandeling en ontvoering van het toen 47-jarige No Surrenderlid uit Groningen. De man werd in november 2016 afgeperst, uit de club gezet en deels ontkleed in de bossen bij Glimmen weer vrijgelaten. Uit onderzoek blijkt nu dat de telefoon van Kuipers hier een signaal heeft afgegeven. Langer vast? De officier van justitie denkt dat eind 2018 de zaak inhoudelijk behandeld kan worden. De rechtbank doet vrijdagochtend uitspraak of Kuipers in voorarrest blijft. Lees ook: - Sympathisanten voorman No Surrender bij rechtszaak

