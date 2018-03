Video's en standpunten: de partijen in Loppersum

Op woensdag 21 maart is het zover: dan zijn er gemeenteraadsverkiezingen in zeven Groningse gemeenten. In Even Voorstellen maak je kennis met de verkiesbare partijen en hun standpunten. Vandaag: Loppersum.

Op welke partijen kan je stemmen in Appingedam, Delfzijl, Loppersum, Oldambt, Pekela, Stadskanaal of Veendam? En waar staan ze voor? In deze artikelreeks stellen de partijen zich voor in een video van 30 seconden en drie door hen zelf gekozen uitgelichte standpunten. Ook vind je bij elke partij een link naar het verkiezingsprogramma.

In elke editie van 'Even voorstellen' worden de partijen uit een andere verkiezingsgemeente uitgelicht. Vandaag: dit zijn de partijen in Loppersum.

Lijst 1 - CDA

Het CDA heeft helaas geen voorstelvideo en standpunten gestuurd.

Lees hier het verkiezingsprogramma van het CDA

Lijst 2 - Loppersum Vooruit: 'Weg met de hondenbelasting'

- Geen verdere bezuinigingen in de WMO, PGB en jeugdzorg.

- Voor de afschaffing van de hondenbelasting.

- Streven er naar om alle voorzieningen te behouden in de dorpen.

Lees hier het verkiezingsprogramma van Loppersum Vooruit

Lijst 3 - PvdA

De PvdA heeft helaas geen voorstelvideo en standpunten gestuurd.

Lees hier het verkiezingsprogramma van de PvdA

Lijst 4 - GroenLinks: 'Alle voorzieningen voor iedereen toegankelijk'

- GroenLinks al jaren pleit voor een Deltaplan Groningen

- GroenLinks werk maakt van de lokale democratie

- GroenLinks toegankelijkheid van alle voorzieningen voor iedereen nastreeft

Lees hier het verkiezingsprogramma van GroenLinks

Lijst 5 - ChristenUnie: 'Houd zorgcentra open'

- Geef geen krimp, blijf hier wonen

- Omzien naar elkaar

- Behoud van Zorgcentra Hippolytushoes en Wiemersheerd

Lees hier het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie

Lijst 6 - VVD: 'Geef ondernemers de ruimte'

- Versterkingsprogramma en herinrichting in overleg met inwoners; ruime aandacht voor cultureel erfgoed en beeldbepalende panden.

- Flexibiliteit in bestemmingsplannen voor (agrarische) ondernemers; maximale ruimte geven aan maatwerk.

- Instellen van ,,regisseur leefbaarheid” die als bondgenoot inwoners bijstaat om dorpsinitiatieven te realiseren.

Lees hier het verkiezingsprogramma van de VVD

Lijst 7 - D66: 'Maak van Loppersum eerste gasloze gemeente'

- De versterkingsoperatie moet slim gecombineerd worden met verduurzaming en het generatie-bestendig maken van woningen.

- Open politiek bedrijven, met meer debat in de raad en minder besloten vergaderingen.

- De gemeente moet de energietransitie maximaal faciliteren, Loppersum moet de eerste aardgas loze gemeente worden.

Lees hier het verkiezingsprogramma van D66

Woensdag 21 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen in zeven Groningse gemeenten: Appingedam, Delfzijl, Loppersum, Oldambt, Pekela, Stadskanaal en Veendam. We volgen de verkiezingen met voorstelvideo's en analyses van onze verslaggevers. Lees hier alles over de verkiezingen.

