Rondritten door Midden-Groningen: 'De mooiste plek is de plek waar ik ben'

Van Slochteren tot Muntendam en van Woudbloem tot het Zuidlaardermeer: de nieuwe gemeente Midden-Groningen is best groot. Dus krijgen inwoners drie gratis bustours aangeboden.

'Er zijn heel veel mensen die plotseling in een nieuwe gemeente wonen', zegt JohnPeter Elverding van Marketing Midden-Groningen. 'Die weten niet wat er bijgekomen is. Daarom komen deze busritten er.'

Vrijwilligers

De ritten worden verzorgd door vrijwilligers van het Nationaal Busmuseum. Die besturen de bus en vertellen over hetgeen zich buiten de bus, vaak in alle rust, afspeelt.

Iedereen rijdt over de A7, maar neemt nooit eens een keer een zijweg Jan Helmers - Reisleider

'Achtergebleven gebied'

'Midden-Groningen is eigenlijk een achtergebleven gebied', zegt reisleider Jan Helmers. Mensen laten het volgens hem te veel links liggen. 'Iedereen rijdt over de A7, maar neemt nooit eens een keer een zijweg. Het is gewoon een fantastisch gebied, met heel veel verschillende landschappen.'

Toch klinkt het een beetje raar: inwoners van een gemeente die hun eigen gemeente nog moeten leren kennen. Helmers vindt het toch echt nodig: 'Ik sta verbaasd hoeveel mensen niet weten wat er in de straten verderop gebeurt. Ik wil ze laten genieten van de plek waar ze wonen.'

Geen favoriete plek

Helmers doet al zo'n vijftien jaar rondritten, onder andere door Midden-Groningen. Toch heeft hij niet echt een favoriete plek. 'De mooiste plek is de plek waar ik ben. Overal waar je bent is iets nieuws, is iets anders, wonen er mensen. Die dynamiek van het Groninger land is gewoon schitterend.'