Een heel bijzondere fiets met een verhaal

Amateur wielrenner Paul de Haan doet zaterdag mee aan de Ronde van Groningen op een heel bijzondere fiets. Een fiets waarin as verwerkt is van zijn broer Bas, die anderhalf jaar geleden verongelukte op Sint Maarten. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

1) Fiets met een verhaal

'Ik ben er op gekomen omdat mijn moeder en de vriendin van Bas, allebei het as in een ring hadden verwerkt. Ik wou toch heel graag iets met het as doen. Het wielrennen is een passie van ons beiden geweest. Dus hoe beter dan in een fiets?', zegt Paul de Haan.

2) Google brengt banen

Google en de Eemshaven, dat blijkt een goed huwelijk. Vanmiddag werd bekend dat Google 500 miljoen euro gaat investeren in uitbreiding van haar datacentrum in de haven. 'Wij zien dat het internet enorm groeit, en ook de vraag naar de diensten van Google. Daarom bouwen we bij', zegt Pim van der Feltz, directeur van Google Nederland.

3) Nieuw schadeloket is klaar voor de start

Komende maandag begint het nieuwe schadeloket van de commissie mijnbouwschade officieel met het verwerken van schademeldingen. Het loket neemt die taak over van het Centrum Veilig Wonen. Minister Eric Wiebes: 'Het was een enorme klus om deze organisatie in elkaar te zetten.'

4) Klap van de molen

Columnist Jan Mulder uit Nieuwolda is bedreigd in de aanloop naar een discussieavond over windmolens in Meedhuizen. Eerder kreeg oud-journalist Cees Stolk ook al een dreigbrief. 'Het is een misdaad. Wat bezielt zo iemand? Die moet voor de rechter verschijnen!', zegt een boze Mulder.

5) Passion met passie

Het zijn de weken voor Pasen en dan wordt op heel veel plekken door heel veel koren en orkesten het muziekstuk de Mattheuspassion van Bach uitgevoerd. 'Het is echt een fantastisch muziekstuk!', zegt Jan Wilschut, die de passion al vijftien tot twintig keer heeft opgevoerd.

Bekijk Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.