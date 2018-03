Ombudsman: Gemeente moet beter luisteren naar Stadjers

De gemeente Groningen was niet goed genoeg bereikbaar voor burgers en moet ook beter luisteren naar de problemen die zij voorleggen.

Dat concludeert de gemeentelijke ombudsman Marijke Hermans in het jaarverslag over 2017.

'Bovenmatig veel geduld'

Volgens de ombudsman moesten inwoners 'soms bovenmatig veel geduld hebben' om iemand bij de gemeente te pakken te krijgen, 'of het lukte helemaal niet'.

De ombudsman stelt vast dat het niet voor iedere Stadjer vanzelfsprekend is alles digitaal te kunnen. 'Des te belangrijker voor de gemeente om haar burgers laagdrempelig en vanuit een open houding tegemoet te treden.'

Verwarring over uitkering

In het verslag staan voorbeelden van klachten opgenomen. Zo was er de man die van het UWV te horen krijgt dat hij twee jaar lang een uitkering heeft ontvangen. Dat klopt niet, maar als hij contact opneemt houdt de medewerker vol van wel. Alleen wil die niet zeggen op welke rekening dit geld dan gestort zou moeten zijn.

Als uiteindelijk blijkt dat de inwoner gelijk heeft, realiseert hij zich dat hij die jaren dus te veel belasting heeft betaald. Hij belt opnieuw de gemeente, maar komt er niet doorheen. De ombudsman moet tot twee keer toe ingrijpen.

Groei

In totaal kwamen vorig jaar 490 Stadjers naar de ombudsman, die 157 dossiers in behandeling nam. Dat is 14,6 procent meer dan in 2016. Bijna de helft daarvan gingen over zorgvragen.

Daarnaast waren er opvallend veel klachten over overlast door bomen.

Hermans: 'Het bleek dat inwoners zelf geen kapvergunning kregen. Alleen de eigenaar, oftewel de gemeente, mocht dat doen. En vaak kregen Stadjers dan een summier scoreformulier teruggestuurd waaruit bleek dat de waarde van de boom groter was dan de overlast erdoor. En dus bleven de bomen staan. Ik heb toen geadviseerd om daar in ieder geval meer uitleg over te geven, zodat er meer begrip kwam.'

Dat werkte volgens Hermans, want in de tweede helft van het jaar nam het aantal klachten hierover af.

