Nieuw schadeloket is klaar voor de start: 'We willen recht doen aan de Groningers'

Maandag begint het nieuwe schadeloket van de Commissie Mijnbouwschade officieel, maar donderdag nam minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken alvast een kijkje. Hij deed dat in het bijzijn van minister Sander Dekker (VVD) voor Rechtsbescherming en commissaris van de Koning René Paas.

Minister Wiebes is blij dat het schadeloket na zes weken al los kan, maar hij houdt ook een slag om de arm. 'Het is niet meteen tijd voor slingers en bloemen', zegt Wiebes. 'We moeten ons nog bewijzen. We zijn in business, maar het is nog lang niet klaar.'

Recht doen

De komst van het nieuwe schadeloket is volgens Wiebes wel een mijlpaal. Nu draait het bij schade volgens de minister niet meer om wat het kost en wie dat betaalt, maar om wat de waarheid is. 'We willen recht doen aan de Groningers', zegt hij. 'Daar gaat het om.'

Momenteel heeft het callcenter van het schadeloket ongeveer dertig medewerkers, waarvan een klein deel over is gekomen van het Centrum Veilig Wonen. De medewerkers zijn de afgelopen tijd getraind. Komend weekend wordt er nog proefgedraaid. Het schadeloket zoekt nog zeker vijftig extra medewerkers voor het callcenter.

11.500 schademeldingen

Het nieuwe loket begint niet op nul. Dit weekend worden namelijk 11.500 bestaande schademeldingen die sinds 31 maart vorig jaar zijn gedaan, overgezet van het Centrum Veilig Wonen naar het nieuwe schadeloket.

'Het worden hele drukke weken, dat weten de mensen hier ook', stelt Wiebes. 'We zijn voorbereid op veel, maar zal zeker een drukke tijd worden.'

Commissaris van de Koning René Paas is ook blij dat het schadeloket kan beginnen. 'Het zal niet meteen perfect zijn', zegt hij. 'Maar we kunnen ons geen fiasco veroorloven. Het is heel belangrijk om de lat hoog te leggen.'

Maandag open

Het schadeloket van de Commissie Mijnbouwschade gaat op maandag om acht uur 's ochtends open. De telefoonlijnen zijn zeven dagen in de week open van 08.00 uur tot 20.00 uur. Gedupeerden kunnen hun schades ook melden via een website of fysiek aan het loket.

Dat loket zit de eerste maanden nog aan het Cascadeplein in de stad. De Commissie Mijnbouwschade zoekt nog naar een geschikte plek in het aardbevingsgebied.

