Taakstraf voor bezit van 32.000 foto's met kinderporno

Een 37-jarige man uit Groningen moet een taakstraf uitvoeren van tachtig uur en zich verplicht laten behandelen. Hij had ruim 32.000 foto's met kinderporno gedownload.

De officier van justitie eiste twaalf maanden cel tegen de man, waarvan acht maanden voorwaardelijk. De rechtbank vindt een celstraf niet wenselijk, omdat vooral behandeling voor de man belangrijk is om herhaling te voorkomen.

Verzamelaar

De Groninger is gehandicapt en zit in een rolstoel. Tijdens de zitting twee weken geleden zei hij dat hij door zijn handicap geen normaal leven kan leiden. Het verzamelen van de afbeeldingen deed hij als hij niet goed in zijn vel zat.

De man is eerder veroordeeld voor het bezitten van kinderporno.

Lees ook:

- Eén jaar cel geëist wegens bezit kinderporno