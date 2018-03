Celstraf na uitdelen kopstoot aan cafémedewerker

Een 40-jarige Groninger moet zes weken de cel in voor het geven van een kopstoot aan een cafémedewerker in de Poelestraat. Ook werd in zijn woning een ploertendoder gevonden.

De Groninger had net zes jaar in de cel gezeten en zat nog in zijn proeftijd. Zo had de man nog een celstraf van 1095 dagen op de plank liggen. De rechter oordeelde dat hij deze dagen niet allemaal uit moet zitten, maar dat een half jaar genoeg is.

Negen jaar cel

De Stadjer werd in maart 2011 tot negen jaar cel veroordeeld voor handel in cocaïne, wapenbezit, valsheid in geschrifte en zware mishandelingen. Ook maakte hij deel uit van een criminele bende.

