Op Snapchat herkende straatrover moet naar jeugdgevangenis

Een 20-jarige man uit Brabant kreeg woensdag een straf van 216 dagen jeugddetentie, waarvan zestig dagen voorwaardelijk opgelegd. De man is veroordeeld voor diefstal, afpersing en het pinnen met een gestolen pinpas in Groningen. Hij liep tegen de lamp op Snapchat.

Een 21-jarige man uit Zuid-Holland heeft volgens de rechtbank een kleinere rol gehad en is medeplichtig aan de straatroof. Hij kreeg een taakstraf van honderd uur opgelegd en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden.

'Doe uit of ik steek je'

De mannen lokten op 24 september vorig jaar op het Martinikerkhof in de stad Groningen een man in de val. Onder bedreiging liet de Brabander het slachtoffer geld pinnen.

Nadat hij twintig euro had gepind, eisten de rovers diens jas, riem en (nep) Rolex op. Het slachtoffer zag geen andere keuze dan de spullen af te geven. Hij kreeg te horen: 'Ik heb een mes, ik steek je.'

De Zuid-Hollander ontkende zijn aandeel in de overval. Hij kreeg naar eigen zeggen de spullen door zijn kompaan 'in de armen geworpen'. De rechter geloofde dat verhaal niet.

940 euro

De Brabander heeft meer op zijn kerfstok. In de week na de roof, op 30 september, liep hij met iemand mee naar de pinautomaat op de Grote Markt in Groningen. Daar keek hij de pincode af. Diezelfde nacht ontdekte het slachtoffer dat zijn portemonnee was verdwenen.

Bij het doen van aangifte van vermissing, bleek hij 940 euro lichter. Dezelfde truc paste de man op 10 oktober vorig jaar toe. Deze keer dwong hij het slachtoffer zijn portemonnee af te geven. Uiteindelijk verdween er 480 euro.

Gestolen jas op Snapchat

De zaak kwam in een stroomversnelling toen een slachtoffer zijn jas herkende op een foto die geplaatst was op Snapchat.

Op basis van signalement konden de twee worden opgespoord.

Schadevergoeding

Naast de gevangenis- en taakstraf moeten beide mannen ook een schadevergoeding van 980 euro betalen aan het slachtoffer van de straatroof.

