Minister Dekker: 'Leden commissie Mijnbouwschade zijn net zo onafhankelijk als rechters'

De acht leden van de Commissie Mijnbouwschade die over de toekenning van een schadevergoeding gaan, zijn net zo onafhankelijk als rechters. Dat zegt minister Sander Dekker (VVD) van Rechtsbescherming.

'We hebben bij de benoeming dezelfde procedure gevolgd als bij de benoeming van rechters of van de Hoge Raad', zegt Dekker. 'De NAM is er tussenuit in deze publiekrechtelijke vorm van schadeafwikkeling. De leden zijn dus echt onafhankelijk.'

Maatschappelijke plicht

Volgens de minister was het niet moeilijk om de juiste juridische en bouwkundige experts te vinden voor de commissie. 'Goede mensen hebben een drukke agenda', zegt hij. 'Maar toen ik rond ging bellen, bleek snel dat de mensen het maatschappelijk belang erg hoog hebben zitten en die plicht voor Groningen ook voelen.'

Dekker heeft met de nieuwe commissie en haar schadeloket vertrouwen in een goede afhandeling van de aardbevingsschade. Maar hij zegt zich ook te realiseren dat het tijd kost om het vertrouwen van Groningen te herwinnen.

Recht op vergoeding

Hoe dan ook geldt volgens de minister dat gedupeerden van de gaswinning er van op aan kunnen dat er recht wordt gesproken. 'In een rechtsstaat als Nederland hebben mensen met schade buiten hun eigen schuld om, recht op vergoeding van die schade.'

