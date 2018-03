'Wordt armoede wel serieus genomen in Haren?'

De werkgroep Armoedesignalering in Haren voelt zich niet serieus genomen door wethouder Michiel Verbeek (D66). 'De wethouder is ongetwijfeld van goede wil, maar wij willen concrete acties zien', zegt secretaris Douwe Werkman van de werkgroep.

Plannen worden genegeerd



De werkgroep is sinds ruim vier jaar actief en brengt armoede in het 'Wassenaar van het Noorden' onder de aandacht. Ze zitten regelmatig met het gemeentebestuur rond de tafel om over het armoedebeleid te praten.



'Het gaat gewoon niet van een leien dakje. Mensen die informatie nodig hebben moeten dat krijgen, maar dat gebeurt te weinig', vervolgt Werkman.



Ideeën die vanuit de werkgroep komen zouden al sinds de oprichting niet worden opgepakt. 'We worden heel netjes aangehoord, maar nogmaals er volgt geen concrete actie.'

Brandbrief

Zo wil de werkgroep dat er folders gedrukt worden waar regelingen in beschreven staan waar minima aanspraak op kunnen maken.

'We horen we nu al jaren veel goed bedoelde woorden en telkens weer mooie plannen, maar de vertaling in concrete, heldere papiereninformatie en goed vindbare digitale informatie aan de burger blijft uit', schrijven de belangenbehartigers in een brandbrief aan de Harener gemeenteraad.



Nog geen cliëntenraad

Ook zit het ze dwars dat er na jaren van praten nog altijd geen wettelijk verplichte cliëntenraad is opgericht.

'Na al de ontwijkende bewegingen in het verleden lijkt het ons goed dat u als gemeenteraad nu de wethouder een handje helpt bij het instellen van een cliëntenvertegenwoordiging', zo valt te lezen in diezelfde brief.

Politiek onbegrip

Steun van GroenLinks lijkt de werkgroep sowieso te hebben. De partij laat met enige regelmaat van zich horen als het gaat om het armoedebeleid. Ze herkennen de woorden dan ook. 'Wij maken ons al jaren zorgen. Ook hebben we de indruk dat het niet echt opschiet', laat fractievoorzitter Hans Sietsma weten.

Ook de PvdA snapt niet waarom de 'goede ideeën' niet worden overgenomen. 'Als formulieren al niet afgedrukt kunnen worden en websites niet verduidelijkt, wat is er dan wel mogelijk? De ideeën zijn echt niet ingewikkeld om uit te voeren', betoogt Ton Sprenger.



Wethouder Michiel Verbeek was niet bereikbaar voor commentaar.

Lees ook:

- CBS: inwoners Stad hebben laagste inkomen van het land