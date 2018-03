Nieuw schadeloket van start: 'Goede hoop dat wij het wél waar kunnen maken'

Om acht uur maandagochtend gaat de website online en zijn de telefoonlijnen geopend. Het nieuwe schadeloket van de Commissie Mijnbouwschade neemt op dat moment de schadeafhandeling over van het Centrum Veilig Wonen.

De dertig medewerkers die maandag aan de telefoon zitten, zijn er volgens directeur Hans Houdijk van het schadeloket klaar voor. Toch zit er wel spanning op, erkent Houdijk.

Regel de schade

'Ik realiseer me wat er in het verleden is gebeurd', zegt hij. 'Wij zijn dan de zoveelste in de rij die het anders gaat doen. Maar wij hebben het voordeel dat we een minister hebben die zegt: regel het met de schade, ik zorg voor het geld. Ik heb daarom goede hoop dat wij het wel waar kunnen maken.'

Het loket is volgens Houdijk voorbereid op telefoons die de hele dag roodgloeiend staan. 'Of dat gaat gebeuren weet ik niet, maar we hebben met onze mensen goed doorgesproken hoe mensen te woord worden gestaan. Mocht het echt heel erg druk worden, dan kunnen we opschalen.'

We hebben genoeg mensen om te starten, maar we hebben er niet genoeg om de klus te klaren Hans Houdijk - directeur schadeloket

Personeelstekort

Het personele aspect is nog wel een heikel punt voor het nieuwe schadeloket. Het serviceloket telt momenteel 32 medewerkers. Dat moeten er uiteindelijk ongeveer tachtig worden. Voorlopig zijn er 26 zaakbegeleiders. Dat moeten er zo'n vijftig à zestig worden.

Houdijk: 'We hebben genoeg mensen om te starten, maar we hebben er niet genoeg om de klus te klaren. We hebben veel meer mensen nodig.'

CVW

Een deel van de medewerkers is overgekomen van het Centrum Veilig Wonen. Dat bedrijf heeft de afgelopen jaren de nodige kritiek over zich heen gekregen in de schadeafwikkeling. Je kunt je afvragen of het dan slim is om personeel over te nemen.

'We hebben daar goed over nagedacht', zegt Houdijk. 'Ze hebben veel ervaring en kennis opgedaan. Wij hebben nog beperkte kennis en weinig tijd. We maken dus gebruik van hun kennis, maar we zorgen wel dat het op onze manier wordt ingevuld.'

Het gaat niet om geld. De bewoner met z'n schade en met z'n verhaal staat centraal Hans Houdijk - directeur schadeloket

Verhaal staat centraal

Die manier is volgens Houdijk dat de bewoners centraal komen te staan. De opdracht is volgens de directeur niet om een efficiënte organisatie neer te zetten. 'Het gaat niet om geld. De bewoner met z'n schade en met z'n verhaal staat centraal.'

Telefoon, site en loket

Het schadeloket van de Commissie Mijnbouwschade is zeven dagen in de week telefonisch te bereiken van 08.00 uur tot 20.00 uur. Gedupeerden kunnen hun schades ook melden via een website of fysiek aan het loket.

Dat loket zit de eerste maanden nog aan het Cascadeplein in de stad. De Commissie Mijnbouwschade zoekt nog naar een geschikte plek in het aardbevingsgebied.

