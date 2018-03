Bewoners praten mee over alternatief voor mislukt aardwarmteproject

Bewoners van de stad-Groninger wijken Paddepoel en Selwerd mogen meedenken over de duurzame bron die in de plaats komt van het mislukte aardwarmteproject.

Donderdagavond kwamen zo'n twintig bewoners af op de eerste van twee bijeenkomsten. Ze konden aangeven wat voor hen belangrijk is bij het verwarmen van huizen.

Afgelopen najaar trokken de gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen de stekker uit het aardwarmteproject na kritiek van toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen. Die vond de veiligheid van het boren naar aardwarmte in de diepe ondergrond niet voldoende gegarandeerd. Het risico op aardbevingen zou te groot zijn.



Zoektocht: hoe wel?

Met die aardwarmte zouden tienduizend woningen en andere gebouwen in het noordwesten van de stad worden verwarmd. Inmiddels is uitvoeringsorganisatie WarmteStad een zoektocht gestart naar een andere duurzame manier van warmte opwekken. Er ligt een lijst met alternatieven zoals de inzet van biomassa, restwarmte en omgevingswarmte. Tijdens de bijeenkomst gaven bewoners aan waar de nieuwe bron in elk geval aan moet voldoen.



Geen koud huis

Zo wil bewoner Klaas Stad vooral dat het systeem betrouwbaar is. Toevallig deed de blokverwarming in het appartementencomplex aan de Planetenlaan waar hij woont het donderdag niet en dat gebeurt vaker. Dat wil hij niet meer meemaken. 'Het is voor ons heel belangrijk dat we van de warmte die in ons huis komt op aan kunnen.'

Zijn buurvrouw aan de gesprekstafel wil dat de bron betaalbaar is. 'Mijn nieuwe energierekening moet wel binnen de orde van grootte van nu blijven. Ik ben een redelijk verdienend iemand, maar het moet ook voor mensen met een lager inkomen geschikt zijn.' Ook veiligheid, duurzaamheid en gezondheid worden genoemd.



Voor de zomer de knoop doorhakken

Later dit voorjaar brengt WarmteStad de lijst van duurzame bronnen terug tot enkele alternatieven. Nog voor de zomer moet een knoop zijn doorgehakt op welke manier het noordwesten van de stad duurzaam wordt verwarmd.

De bron moet in 2020 in bedrijf zijn. Tot die tijd krijgen de aangesloten huizen en instellingen warmte uit een tijdelijke centrale die restwarmte van aardgas gebruikt.

