Ziek jongetje Geuko mag volgende week weer naar Groningen

De vijfjarige Geuko die lijdt aan de zeldzame ziekte AFM, komt dinsdag weer naar Groningen. Hij wordt dan eerst verzorgd in het UMCG, voordat hij eventueel terug naar huis kan.

Dat meldt zijn vader Gert Jan van Lang.

Maanden in Duitsland

Geuko is momenteel nog in het Radboudumc in Nijmegen, waar hij vorige week aankwam. Daarvoor werd het jongetje maandenlang behandeld in Duitsland. In Nijmegen werd Geuko herenigd met zijn moeder, die hij al een aantal maanden niet gezien had.

Verlamd geraakt

Geuko werd in de zomer van 2016 ziek. In eerste instantie werd gedacht aan een simpele verkoudheid, maar uiteindelijk bleek het te gaan om de zeldzame ziekte AFM, acute flaccid myelitis, waardoor het jongetje uit Winschoten verlamd raakte.

