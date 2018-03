Vrouw die met auto te water raakte: 'Er moet iets gebeuren'

'Het is hartstikke goed als er een vangrail komt.' Dat zegt Roelie van der Wal uit Stroobos, over de plannen om een vangrail te plaatsen langs het Van Starkenborghkanaal.

'Ik heb er zelf namelijk tien jaar geleden ook al eens met de auto in gelegen. Dat gebeurde toen er een kat overstak', vertelt Van der Wal bij Omrop Fryslân. Ze reed toen in het Prinses Margrietkanaal, zoals het water aan de Friese kant heet.

Dodelijk ongeluk

In de gemeenteraad van het Friese Achtkarspelen werd donderdagavond gesproken over een motie om de aanleg van een vangrail mogelijk te maken. In Grootegast en Zuidhorn staat het onderwerp ook op de agenda.

Aanleiding is het dodelijke ongeluk bij Gaarkeuken, half december. Daar verdronk een vrouw nadat ze met haar auto te water was geraakt.

'Er moet iets gebeuren'

Roelie van der Wal kwam met de schrik vrij toen ze jaren geleden te water raakte. 'In die tijd dacht ik meteen al: Er moet iets gebeuren. Dat is nu helemaal noodzakelijk, omdat er steeds meer ongelukken gebeuren.'

'We wonen hier al veertien jaar en ik dacht altijd al: Als het zover komt, moet ik dit doen, dat doen. Autoruit opendraaien, gordel los. Mijn auto kwam rechtop in het water terecht. Ik kon er gemakkelijk uit zwemmen.'

'Gelukkig is alles goedgekomen met mij'

'Het was glad op de wal, dus daar kon ik niet opkomen. Gelukkig lag er een boot waar ik op ben geklommen. De schipper heeft mij warme kleding en een mok met warm drinken gegeven. Gelukkig is alles goedgekomen met mij.'

Tegenwoordig doet Van der Wal niet meer de gordel om als ze bij het kanaal langsrijdt. Ze rijdt nu ook altijd voorzichtig, omdat ze bang is dat ze er weer in belandt.

Lees ook:

- Onderzoek naar vangrail langs Van Starkenborghkanaal

- Pleidooi voor vangrail langs Van Starkenborghkanaal na dodelijk ongeluk

- Bestuurder belde zelf politie na ongeluk, maar zoektocht duurde een uur