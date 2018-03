Analyse verkiezingen in Loppersum: Heimwee

Tot aan 21 maart blikken verslaggevers van RTV Noord vooruit op de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeenten die zij volgen. Vandaag: Loppersum.

Lekkere worstjes

Het is een donkere, koele winteravond in januari. De wassende maan schijnt zachtjes aan de hemel en je ruikt die typische, lekkere frisse wintergeur. Tientallen Lopsters zoeken de gezelligheid op, met misschien wel een beetje heimwee. Broers Wiebe en Peter (Pé Daalemmer) de Haan halen in 't dorpshuis herinneringen op, over hun geboortehuis in de Hogestraat in Loppersum.

Pa en moe runden er jarenlang een slagerij en supermarkt. Wiebe en Peter maakten liedjes: 'Eet deze week... lekk're worstjes van J. De Haan!' Ze hebben er een prachtige, onbezorgde jeugd gehad met evenzo mooie foto's, filmpjes en herinneringen, die tijdens de avond allemaal naar boven komen.

Anderhalve week later begint de sloop van hun geliefde geboortehuis. Ruim een eeuw oud. Het pand was verloederd, had scheuren en moet plaatsmaken voor tijdelijke winkelhuisvesting als de versterking begint. De versterking als gevolg van de aardbevingen. De onbezorgde tijd is verleden tijd. Geen huis ontkomt eraan in Loppersum. Het kan ook niet anders: het is hét belangrijkste thema van de verkiezingen.

Juridische stappen

Alle partijen zijn het met elkaar eens: de gaswinning moet worden teruggeschroefd en alle schade moet ruimhartig worden vergoed. De raad was in januari dan ook eensgezind na de klap van 3.4 bij Zeerijp: als die verlaging er niet komt, volgen juridische stappen tegen de Staat. Ook VVD-raadslid Bert-Jan Huizing - die naar eigen zeggen constructieve oppositie voert - had geen andere keus en ging mee met het voorstel van PvdA-raadslid Chris Bultje.

In het aardbevingsdossier verschillen de partijen dan ook weinig van elkaar. Coalitie en oppositie roemen de website loppersumversterkt.nl, waar inwoners terechtkunnen met vragen over schade, versterking en alles wat daarbij komt kijken. De gemeente wil in 2030 van fossiele brandstoffen af en daarom steunen de partijen energiecoöperaties waarbij inwoners samen zonneparken en kleine windmolens bouwen.

Diftar

Een groter discussiepunt is de invoering van diftar begin dit jaar, waarbij inwoners afval betalen per kilo. Oppositiepartijen Loppersum Vooruit en VVD zijn tegen dit principe, omdat het nog maar de vraag is of diftar ook de standaard is in de nieuwe fusiegemeente met Delfzijl en Appingedam. D66 is alleen voor als de fusiepartners ook diftar invoeren.

Ook al is Loppersum er begin dit jaar mee begonnen, de grote vraag is nu wat er in de aanloop naar de herindeling in 2021 mee gaat gebeuren.

Mediwiet

Opvallend is ook het onderzoek naar de legalisatie van wietteelt voor medicinaal gebruik. Dit plan kwam uit de koker van Loppersum Vooruit en kreeg met ruime meerderheid goedkeuring van de raad. Toch was de keuze niet gemakkelijk, onder meer voor het CDA. Die was na lang wikken en wegen voor onderzoek naar de mogelijkheden of de gemeente dit kan toestaan, maar twijfelt nog of het ook daadwerkelijk gelegaliseerd moet worden. Er staat dan ook niks over in hun verkiezingsprogramma.

De ChristenUnie is wel duidelijk: 'We zijn tegen zelfteelt en experimenten hiermee in Loppersum.'

Minder zetels, minder wethouders?

Door de krimp is het inwonertal beneden de 10.000 inwoners gekomen. Daardoor telt de raad straks twee zetels minder. Voor D66 reden om straks met twee in plaats van drie wethouders te willen besturen richting de herindeling.

Die herindeling is overigens geen thema meer bij de aankomende verkiezingen. Het gedwongen huwelijk met Delfzijl en Appingedam is ruim voor de verkiezingen afgetikt. Belangrijkste boodschap van de Lopster partijen, die het hierin allemaal met elkaar eens zijn: vergeet de dorpen niet. Ze hebben de angst dat de problematiek in de dorpen ondersneeuwt tussen de Delfzijlster en Damster problemen. Want het wordt nog een flinke uitdaging om de dorpen - die langzaam vergrijzen - leefbaar te houden.

Durven dromen

Hoe de toekomst van de dorpen in Loppersum eruit gaat zien, is aan de inwoners. Het rode potlood zet daar volgende week woensdag de lijnen voor uit. Dat is ook het principe van verkiezingen: durven dromen over de toekomst. Maar soms is het ook wel eens goed om terug te denken. Herinneringen ophalen, met misschien wel een beetje heimwee.

Woensdag 21 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen in zeven Groningse gemeenten: Appingedam, Delfzijl, Loppersum, Oldambt, Pekela, Stadskanaal en Veendam. We volgen de verkiezingen met voorstelvideo's en analyses van onze verslaggevers. Lees hier alles over de verkiezingen.

