Op de N7, tussen het knooppunt Julianaplein en afslag Europapark, is vrijdagmorgen rond 08:00 uur een ongeluk gebeurd. Daar is een vrachtwagen bij betrokken.

Update: weg is weer vrij

Eerder ook al een file

Op de A7 tussen Marum en Leek stond vrijdagmorgen rond zeven uur ook al een kilometerslange file. Volgens de ANWB was er bij Leek een ongeluk gebeurd.

De file was vier kilometer lang. Rond half acht was ze weer opgelost. Over het ongeluk is verder niets bekend.