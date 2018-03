Koning Winter laat zich nog één keer zien

Dacht je dat de lente al begonnen was? Dan kom je de aankomende dagen van een koude kermis thuis. Koning Winter zich namelijk nog één keer zien.

Volgens weervrouw Harma Boer wordt het vooral zaterdag met temperaturen rondom het vriespunt en een krachtige tot stormachtige wind goed koud. 'De gevoeltemperatuur kan dan wel eens onder de -10 graden komen te liggen.'

Kans op laagje sneeuw

Voordat het zover is, kan er op sommige plekken in onze provincie nog wat sneeuw vallen. 'Er komt vanuit het zuiden een front opzetten', zegt Harma. 'Dat botst tegen de koude lucht uit het noordoosten en daar kan sneeuw uit komen.' '

'Ik verwacht geen centimeters, want het zal vooral natte sneeuw zijn, maar er kan vooral in het zuiden van Groningen wel een laagje blijven liggen.'

Met temperaturen onder de nul in de vrijdagnacht en vroege zaterdagochtend in combinatie met neerslag is het wel uitkijken voor gladheid.

De lente komt wel

Koning Winter laat zich zondag nog zien met koude temperaturen van 1 of 2 graden overdag en 's nachts -6 of -7.

In de loop van de week kruipen de temperaturen langzaam op naar ongeveer 8 graden op woensdag, maar het blijft 's nachts nog wel even vriezen.

'Ik verwacht dat we met zo'n anderhalve week op de 10 á 13 graden zitten', besluit Harma. De lente komt er dus echt wel weer aan.

