Rondje Groningen: Een waaghals en het Groningse noorderlicht

De selectie van Hans Hateboer domineerde het nieuws, Erik Geersing moest zoeken naar zijn brillen en Kraantje Pappier is back in business. Dat - en meer - in Rondje Groningen.

1) Het 'grote' Oranje

Je kon het haast niet missen, hét nieuws van de dag: Hans Hateboer uit Beerta is definitief geselecteerd voor het 'grote' Oranje! Dat bleek ook op sociale media. Sommigen zien Hateboer zelfs als basisspeler. Hieronder een paar tweets:

2) Mooi kiekje

Kijk nou eens wat we hier tegenkomen! André Hateboer, de vader van, schaatste vroeger met Jurrie Koolhof. Koolhof was de eerste Beertster die Oranje haalde. Hans Hateboer volgde hem vrijdag op. Onderstaande foto is van Henny Oosterveld, destijds buur van André.

3) Nachtelijke inbraak

Een nachtelijk telefoontje voor eigenaar Erik Geersing van een brillenzaak in Haren. Inbrekers ramden een glazen deur in en namen tientallen brillen mee. 'Als er binnenkort brillen worden aangeboden, bel dan de politie', aldus de eigenaar.

4) Noorderlicht?

'Het noorderlicht waargenomen boven het Groninger land', meldt Peter Tulner. Bijgevoegd een adembenemende foto. Of het inderdaad het noorderlicht was? Volgens poollicht.info was er inderdaad kans op groen licht. Wat we wel kunnen concluderen: het is een schitterende plaat.

5) Lil Craney

Goed nieuws voor onze Groninger muzikale trots! Kraantje Pappie, oftewel Alex van der Zouwen, mag op 22 december een extra show geven in De Oosterpoort. De andere shows waren binnen no time uitverkocht. Ohja, vandaag ging ook de videoclip van zijn nieuwe single 'Lil Craney' online. Check het hieronder!

6) Waaghals

Deze mevrouw waarschuwde vrijdagavond de gemeente en politie. Een zwaan blokkeerde de ringweg, afslag richting Delfzijl. Waaghals!



7) Brrrrrr

Zaterdagavond/nacht vindt de Nacht van Groningen plaats, het jaarlijkse hardloopevenement door de Groninger Stad. Volgens de weersvoorspellingen wordt het erg koud, dus waarschuwt de organisatie de deelnemers. 'Zorg dat je handen warm blijven', is er een van.

8) Toplopers

Het weer lijkt geen invloed te hebben op het aantal inschrijvingen. Tot nu toe hebben zich 1650 lopers ingeschreven, meldt de organisatie. Onder hen een flink aantal Team4Mijl-atleten en andere noordelijke toplopers.

9) In volle vlucht

Een prachtig plaatje, vastgelegd door ´visueel journalist´ Gerhard Kornelis. Vanochtend bij zonsopkomst vloog een zeearend vlak over het water van het Lauwersmeer.