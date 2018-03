Deel dit artikel:











Rechtbank: No Surrender-voorman Kuipers blijft in voorarrest Henk Kuipers in de rechtbank (Foto: ANP / Aloys Oosterwijk)

No Surrender-voorman Henk Kuipers blijft in voorlopige hechtenis. Dat heeft de rechtbank in Groningen vrijdag besloten.

De voorman heeft hartklachten en vindt de vaststelling psychisch zwaar, maar de rechtbank vindt het belang van het onderzoek zwaarder wegen dan persoonlijke omstandigheden. Ook speelt mee dat Kuipers verdacht wordt van feiten waar meer dan twaalf jaar celstraf op staat en dat er kans op herhaling is. Vast tot regiezitting Justitie verzocht de rechtbank donderdag om Kuipers tot de inhoudelijke behandeling van de zaak vast te houden. Een regiezitting staat gepland voor 22 juni. Kuipers blijft in elk geval tot dan vastzitten. Volgens de officier bestaat de kans dat Kuipers in vrijheid getuigen opzoekt, waardoor ze zich niet vrij voelen om een verklaring af te leggen. Vriend blijft ook vastzitten Het voorarrest van een 59-jarige medeverdachte uit Sneek wordt ook verlengd. Het gaat om een vriend van Kuipers, maar de man is geen lid van No Surrender. Hij wordt verdacht van afpersing. Verdacht van dertien feiten Kuipers (53) werd in december in Emmen aangehouden. Hij wordt onder meer verdacht van leiding geven aan een criminele organisatie en afpersing. De voorman van No Surrender wordt verdacht van dertien, merendeel, gewelddadige feiten in de periode van 2015 tot januari 2017. Zo zou hij zich bezighouden met afpersing en drugszaken. 'Verband met mishandeling en ontvoering van Groninger' Kuipers wordt door het OM ook in verband gebracht met de grove mishandeling en ontvoering van het toen 47-jarige No Surrender-lid uit Groningen. De man werd in november 2016 afgeperst, uit de club gezet en deels ontkleed in de bossen bij Glimmen weer vrijgelaten. Uit onderzoek blijkt nu dat de telefoon van Kuipers hier een signaal heeft afgegeven. Lees ook: - No Surrender-voorman Kuipers hoort vrijdag of hij in voorarrest blijft

