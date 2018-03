Donar speelt kwartfinale in MartiniPlaza een dag later (update)

De return in de kwartfinale Donar - Mornar Bar in de Europe Cup wordt niet op dinsdag 27 maart gespeeld, maar op woensdag 28 maart. Donar wilde graag een dag eerder aantreden, maar Mornar Bar ging daar niet mee akkoord.

'We balen ervan dat het zo is gegaan, heel spijtig', zegt Donar-secretaris Gert-Jan Swaving. 'We gingen er vanuit dat de club wel akkoord wilde gaan met een andere speeldatum, maar dat was ten onrechte. Toen hadden we de speeldatum en kaartverkoop al wel gecommuniceerd. Dat is dom van ons, daar hadden wij geen rekening mee gehouden.'

De wedstrijd in MartiniPlaza was een dag nadat de tegenstander bekend werd al uitverkocht. Alle 4.350 stoeltjes zijn bezet. Mensen die door de andere speeldatum niet kunnen, worden verzocht contact op te nemen met Donar. 'Uiteraard krijgen zij dan hun geld terug', aldus Swaving.

Ook de heenwedstrijd in Montenegro is een dag verplaatst en wordt op woensdag 21 maart gespeeld.

