Hateboer debuteert in selectie van het 'grote' Oranje

Hans Hateboer zit bij de definitieve selectie van de nieuwe bondscoach Ronald Koeman. Het is voor het eerst dat de verdediger uit Beerta bij het Nederlands Elftal zit. Wel speelde hij al acht wedstrijden voor Jong Oranje.

Het Nederlands Elftal speelt twee oefenwedstrijden. Op 23 maart in Amsterdam is Engeland de tegenstander. Drie dagen later speelt de ploeg tegen Europees Kampioen Portugal in Genève.

'Zou wel passen'

Hateboer blikte in januari tegen VI al vooruit op een mogelijk debuut in de Oranje-selectie. 'Ik zeg niet dat ik in Oranje hoor, maar het zou wel in het avontuur passen', aldus de voetballer.

Padt niet

FC Groningen-keeper Sergio Padt zat wel bij de voorselectie, maar is afgevallen. Naast Hateboer zijn er meer debutanten. Voormalig FC-keeper Marco Bizot, Guus Til (AZ), Justin Kluivert (Ajax) en Wout Weghorst (AZ) hebben ook hun eerste uitnodiging ontvangen.

Lees ook:

- Groninger inbreng in voorselectie van Nederlands elftal

- Krijgt Hans Hateboer een kans in de kerstboom van Adriaanse?