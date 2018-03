Ottema geeft geen cadeaus aan neef Martijn Keizer

Wielrenner Rick Ottema vindt dat het wel een keer tijd wordt om de Ronde van Groningen te winnen. De Muntendammer is sowieso één van de favorieten voor zaterdag tijdens de veertigste editie van de wielerklassieker.

Ottema stond de afgelopen twee edities op het podium, maar nooit op het hoogste treetje. 'Het wordt inderdaad wel een keer tijd. Ik heb alle keren dat ik meedeed kort gereden. En de vorm is goed. Maar ik zal wel met een aantal mannen moeten afrekenen.' vertelt hij op Corpus den Hoorn. Hij heeft net z'n rugnummer opgespeld voor de wekelijks trainingsrit op de wielerbaan.

Man van de Wedstrijd

Ottema reed vorige week een sterke Ronde van Drenthe. Werd zelfs uitgeroepen tot 'man van de wedstrijd'. De zesde plaats was een bevestiging van zijn vorm. 'Het was een goede koers voor mij. Er had misschien wel meer in gezeten. Het was in elk geval beter dan in de Ster van Zwolle. Toen had ik materiaalpech. Ik heb kunnen laten zien waartoe ik in staat ben.'

Zoon van Ebel

In de Ronde van Groningen komt Ottema zijn neef Martijn Keizer ook tegen. De ex-prof heeft ook al aangegeven gebrand te zijn op de overwinning. Vijfendertig jaar geleden won zijn vader Ebel Keizer.

'Ik geef geen cadeau's'

Ottema: 'Martijn is meer dan tien jaar beroepsrenner geweest. Het is iemand om rekening mee te houden. Ik vind het in ieder geval leuk om met hem te koersen. Maar als het om de overwinning gaat, geef ik geen cadeaus.'

De ronde van Groningen begint zaterdag om twaalf uur in Uithuizermeeden. De renners worden daar na ruim 170 kilometer om kwart over vier terugverwacht.

