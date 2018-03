Brandweer Groningen is zes seconden langzamer in 2017

Negen minuten en achttien seconden. Zo lang deed de Groninger brandweer er in 2017 gemiddeld over om bij een brand ter plaatse te zijn.

Het is zes seconden langzamer dan in 2016 en ruim anderhalve minuut langer dan het landelijk gemiddelde.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek vrijdag heeft gepubliceerd.

'Verschil is te klein om te verklaren'

Dat de brandweer net iets langer onderweg is dan een jaar eerder moet volgens de veiligheidsregio Groningen aan toeval worden toegeschreven.

'Het verschil is zo klein met voorgaande jaren dat dit niet te verklaren is', aldus Derk Moor, hoofd communicatie van de veiligheidsregio Groningen.

Groot gebied, veel vrijwilligers

Een verklaring voor het verschil met de gemiddelde landelijke uitrijtijden heeft Moor wel.

'We werken in een groot, uitgestrekt gebied én we werken met veel vrijwillige brandweerposten. Dat heeft invloed op onze aanrijtijd.'

'Rijtijden zijn al jaren constant'

Volgens de veiligheidsregio moet men zich op deze aanrijtijden niet blind staren en zijn de tijden al jaren constant.

'En vergeleken met andere noordelijke gebieden hebben we de hoogste score, en zijn we dus het snelst', aldus Moor.

Drenthe is wat aanrijtijden betreft het langzaamst met gemiddeld 10,7 minuten, Friesland komt daarna met 9,6 minuten.

Constateertijd

De vraag is of er winst te halen valt in de aanrijtijden. Moor ziet hier geen mogelijkheid voor.

'De winst zit hem vooral in de constateertijd van de brand. Hoe sneller mensen een brand constateren, hoe sneller de brandweer kan uitrukken.'

Als voorbeeld gaf Moor de brand in het Holland Casino van augustus vorig jaar. Die kon zo groot worden omdat, door onder meer de bouw van het pand, de brand pas laat is opgemerkt.

Lees ook:

- Eerste buurtbrandweerman van Stad is een feit

- Brandweerkazerne Sontweg verdwijnt; kleinere kazernes gaan gat opvangen

- Veiligheidsregio: aanrijtijd brandweer valt niet te verbeteren