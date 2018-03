800 kilometer rijden voor een bril: 'Wij noorderlingen tellen weer niet mee'

Brildrager Jan Tundelder uit Zuidbroek wil een nieuwe bril. Tot zover geen probleem, maar naar eigen zeggen moet hij 800 kilometer reizen om deze vergoed te krijgen.

Zijn zorgverzekeraar Anderzorg heeft dit jaar alleen een contract afgesloten met brillenzaak Ace & Tate. Die keten heeft zes vestigingen, uitsluitend in het westen en zuiden van het land.

Alleen winkels in het westen en zuiden

De dichtstbijzijnde winkel van de keten is in Utrecht. Tundelder moet zich daar in de winkel een passend montuur laat aanmeten, die later komen ophalen en afstellen. 'Wij als noorderlingen tellen weer niet mee', zegt hij.

'Wél betalen, maar kan er geen gebruik van maken'

'We moeten wel premie betalen voor een pakket waar een brilvergoeding in zit, maar we kunnen er geen gebruik van maken', klaagt de man uit Zuidbroek.

Tundelder en zijn vrouw hebben onder meer vanwege de brilvergoeding een aanvullende verzekering afgesloten, maar een bril bij een winkel in de buurt wordt dus niet vergoed.

Anderzorg: gevolg van goedkope verzekering

Een woordvoerder van Anderzorg legt uit dat de beperkte keuzevrijheid een gevolg is van de keuze voor een goedkope verzekering. 'Dat is nodig om premies laag te houden. Anderzorg is één van de budgetlijnen van Menzis.'

Bestellen via internet

Klanten van Anderzorg in Groningen kunnen brillen bestellen via internet, legt de woordvoerder uit. 'Een lokale opticien kan de ogen opmeten tegen een vergoeding. Ace & Tate stuurt meerdere modellen per post op om te passen. De inwoner van Zuidbroek vindt dat erg onpraktisch. Hij vreest bovendien dat ouderen in de problemen komen.

'Anderzorg is echt bedoeld voor de millennial', zegt de woordvoerder. 'Het product is erop ingesteld dat mensen alles regelen vanuit de luie stoel.'