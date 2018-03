Hattrick voor Faber: Geen wijzigingen in basiself FC Groningen

FC Groningen start op bezoek bij AZ voor de derde keer op rij met hetzelfde elftal. Het is voor het eerst dit seizoen dat trainer Ernest Faber vaker dan twee keer dezelfde opstelling gebruikt.

Kasper Larsen is de enige afwezige bij FC Groningen.

Bewogen week

De FC heeft een bewogen week achter de rug. Tegen PEC Zwolle werd de eerste zege van dit kalenderjaar behaald.

Doordeweeks volgde het nieuws dat Gerard Kemkers vertrekt bij de club.

Tussen big en zwien

Aan Fabers equipe de schone taak om de focus snel weer op het voetbal te hebben. De FC bezet momenteel de dertiende plek in de eredivisie.

De voorsprong op de nacompetitieplekken tegen degradatie is acht punten. De afstand tot de playoffs om Europees voetbal is zeven punten.

AZ sluit aan bij de top

AZ draait een uitstekend seizoen. Momenteel bezetten de Alkmaarders de derde plek op de ranglijst. Ook staat de ploeg van trainer John van den Brom in de bekerfinale.

Foto: ANP / Olaf Kraak

Opvallende naam bij AZ is Oussama Idrissi. De buitenspeler verruilde afgelopen winter Groningen voor Alkmaar. Daar veroverde hij meteen een basisplek. Doelman is oud-FC'er Marco Bizot.

AZ slaat toe

De afgelopen jaren sprokkelde de FC af en toe een puntje in Alkmaar. Vorig seizoen werd het in de competitie 0-0. In de play-offs ontmoetten beide ploegen elkaar weer. Bryan Linssen bracht FC Groningen nog op gelijke hoogte. In het laatste half uur maakte AZ alsnog het verschil: 4-1.

Opstelling

De vermoedelijke opstelling: Padt; Zeefuik, Te Wierik, Memisevic, Warmerdam; Doan, Bacuna, Van de Looi, Hrustic; Mahi en Van Weert.

FC Groningen Live

Zondagmiddag begint FC Groningen Live op Radio Noord om 12:00 uur. Presentator Niiwino Geertsema verzorgt na het nieuws de voorbeschouwing op de wedstrijd samen met annalist Wim Masker. Vanuit het stadion doet Elwin Baas verslag.

De wedstrijd begint om 12:30 uur. AZ - FC Groningen is ook te volgen via het liveblog op onze site en app.