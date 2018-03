'Pufjes worden massaal verkeerd gebruikt'

Honderdduizenden Nederlanders die een pufje gebruiken voor longklachten, gebruiken die puffer verkeerd. Dat blijkt uit onderzoek van het UMCG.

Het gebruik van de puffer lijkt simpel, maar is het niet. 'Het is net als veters strikken of schaatsen', zegt Jan Willem Kocks, huisarts en pufjesdeskundige. 'Dat leer je niet in 30 seconden, daar moet je de tijd voor nemen.'

Instructie niet goed

De instructie is de afgelopen veertig jaar niet goed genoeg geweest, denkt Kocks. 'De uitleg van de huisarts en apotheker was niet voldoende. En patiënten zijn misschien gehaast of denken: ik weet wel hoe het werkt.'

Puffer laten liggen

Afhankelijk van de puffer zijn er zo'n twintig stappen om goed te inhaleren. 'Als je daar fouten in maakt, dan komen de medicijen in je keel en niet in je longen. Dan kun je de puffer net zo goed in de kast laten liggen.'

Patiënten keren volgens Kocks terug naar de huisarts of het ziekenhuis met aanhoudende problemen.

Werken aan een oplossing

In het UMCG komen donderdag en vrijdag 150 huisartsen, longdeskundigen, onderzoekers en verpleegkundigen bij elkaar om de pufproblemen te bespreken.

De specialisten hebben een nieuwe instructie ontwikkeld voor patiënten en hulpverleners.

Oplossing? Een heldere uitleg. 'Op het moment dat we een pufje voorschrijven aan het patiënt moeten we de tijd nemen om goed uit te leggen hoe het werk. Een patiënt moet ook weten: als je het niet goed gebruikt, werkt het ook niet goed.'

Ben je een van de miljoen Nederlanders die een puffer gebruikt? Op de website inhalatorgebruik.nl kun je bekijken of je dat goed doet.