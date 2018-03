Lopend Vuur: Liever brood van de bakker dan van de supermarkt

Uit een onderzoek van ABN Amro blijkt dat supermarkten terrein winnen ten opzichte van speciaalzaken.

Steeds minder mensen halen hun brood bij de bakker, de vis bij de visboer en de groente bij de groenteboer.

Speciaalzaken verdwijnen

In de afgelopen jaren verdwenen honderden bakkers, slagerijen en groente- en fruitwinkels.

Overigens zijn er wel winkels in vis, kaas, delicatessen en chocola bijgekomen.

Supermarkten bieden ook steeds meer verse producten aan. De speciaalzaken hebben er last van.

