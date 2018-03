Arriva reageert op laatste moment op ultimatum: voorbereiden acties gaat door

Arriva heeft op het laatste moment gereageerd op de eisen van vakbonden FNV en VVMC. De vervoerder is daarbij niet ingegaan op de eisen van de bonden, maar zegt wel weer aan tafel te willen.

De bonden willen dat Arriva en collega-vervoerder Keolis hun machinisten binnen vijf jaar net zoveel betalen als de NS doet.

In een brief aan de bonden zeggen Arriva en Keolis 'voldoende aanknopingspunten te zien' om zo snel mogelijk weer met elkaar aan de onderhandelingstafel te gaan zitten. De brief werd zo'n tien minuten voor het verstrijken van het ultimatum aan de bonden verstuurd.

Voorbereiden acties gaat door

Vakbondsbestuurder Pieter Beuzenberg (FNV) noemt het 'een verrassing dat we nog een brief kregen'. Hij sluit acties ondanks de brief niet uit en zegt door te gaan met het voorbereiden van de acties, en deze niet op te schorten.

'Maar mocht het zijn dat de werkgevers ons serieus tegemoet willen komen, dan kijken we opnieuw of de acties doorgaan', zegt Beuzenberg. 'We voeren een soort tweesporenbeleid. Aan de ene kant bereiden we acties voor, aan de andere kant willen we nu van Arriva en Keolis horen wat ze kunnen bieden.'

Acties streekvervoer

Beuzenberg weet dus nog niet precies of en wanneer er acties gaan plaatsvinden. Hij geeft aan dat daarbij onder andere wordt gekeken naar mogelijke acties in het streekvervoer.

Buschauffeurs dreigen sinds vorige week namelijk ook weer met acties, omdat het onderhandelingsakkoord voor een nieuwe cao daar door de leden is verworpen.

'Leden bereid tot actievoeren'

Vakbondsbestuurder Wim Eilert van VVMC: 'Onze leden zijn bereid tot het voeren van actie. We zitten daarbij te denken aan stakingen, maar we sluiten niets uit. Ook andere acties zijn dus mogelijk.' Eilert wil de reactie van Arriva ook serieus bespreken, en sluit niet uit dat de bonden opnieuw met Arriva aan tafel gaan.

'Willen op elk moment onderhandelingen hervatten'

Arriva zegt er klaar voor te zijn 'op elk gewenst moment de onderhandelingen te hervatten'. 'We hebben echt een mooi aanbod gedaan en nodigen ze graag uit aan de onderhandeltafel om gezamenlijk tot een goede cao te komen voor onze medewerkers. Naar onze mening zijn er méér dan voldoende inhoudelijke aanknopingspunten om het overleg op korte termijn te hervatten', zegt een woordvoerder.

