Rhowan P. legt zich nog steeds niet neer bij straf voor moord op Jesse van Wieren

Rhowan P. uit Kloosterburen gaat in cassatie tegen zijn veroordeling voor de moord op Jesse van Wieren. Hij werd begin deze week door het Hof veroordeeld tot 12 jaar cel en tbs. Nu is het aan de hoogste rechter om de zaak te beoordelen.

Van Wieren verdween op nieuwjaarsdag van 2016. Zijn lichaam vonden agenten terug in de tuin van de verdachte. Het slachtoffer was 23 keer gestoken met een mes en had diverse botbreuken.

'Noodweer'

De rechtbank in Groningen legde P. destijds een celstraf van acht jaar en tbs op. Het Hof in Leeuwarden vond die straf te gering. P. rechtvaardigde zijn daad door te zeggen dat hij uit noodweer handelde.

P. had die avond hulp van zijn vriendin. Die werd eveneens door de rechtbank in Groningen veroordeeld tot acht jaar cel en tbs. Zij ging niet in hoger beroep.

