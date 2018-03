Deel dit artikel:











Papa is trots op zijn kleine Hans, nu eindelijk international André Hateboer, vader van international Hans. (Foto: RTV Noord)

André Hateboer is trots op zijn zoon, Ronald zat op de brommer en Kraantje Pappie is terug. Dat - en meer - in de uitzending van Noord Vandaag.

1) Een trotse vader André Hans Hateboer behoort tot de definitieve selectie van het Nederlands elftal. Het zorgde voor trots bij vader André, maar moet hij ook een traantje wegpinken?

2) De 'roots' van Hans Hans Hateboer begon met voetballen bij THOS uit Beerta. En wat blijkt: daar zijn de mensen hem niet vergeten. Ronald nam een kijkje en haalde anekdotes op.

3) Hans ontstijgt Nederland Vader André kijkt terug op de jeugd van zijn zoon. Volgens hem omarmt iedereen in de provincie de verdediger van Atalanta Bergamo. Waarom draagt hij eigenlijk nummer 33?

4) Schiere Grunneger woorden Eindelijk is het zover: de nominaties voor de schierste Grunneger woorden zijn bekend. Erik Hulsegge maakte ze bekend, maar wat betekenen ze eigenlijk?

5) Ronald op de brommer Met poedie Kaylee achterop de plof, de slik in de hand ging Ronald op pad in Winschoten om de schierste Grunneger woorden voor te leggen aan de bevolking. Kennen ze die wel?

6) 'Kroantje' Pappie is terug Groningens muzikale trots heeft de clip gelanceerd van zijn nieuwe single 'Lil Crane', gericht op zijn Groningen. Hoe het klinkt? Check het hieronder. Bekijk Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.