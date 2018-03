Jurrie Koolhof, de eerste Beertster in Oranje, is blij met zijn opvolger

Nu Hans Hateboer de definitieve selectie heeft gehaald, is Jurrie Koolhof niet meer de enige Beertster met een verleden bij Oranje. 'Dat moest een keer gebeuren, en dan is het helemaal leuk dat het Hans is.'

Koolhof debuteerde op 14 april 1982 bij Oranje, tijdens de interland tegen Griekenland (1-0). De spits kwam in totaal vijf keer in actie voor het Nederlands elftal en maakte zijn laatste minuten op 16 februari 1983 tegen Spanje (1-0). Hij scoorde nooit voor Oranje.

Vreemde situatie

'Ik was een week of vier, vijf weg bij Vitesse, ging naar PSV en toen werd ik al geselecteerd', blikt Koolhof terug. 'Aan de ene kant vind ik het ene hele vreemde situatie. Omdat je heel veel gescoord hebt in de eerste divisie (bij Veendam, red.) en dan wordt je niet opgeroepen. En ik heb twee goals gemaakt voor PSV en dan zit je al bij het Nederlands elftal.'

Kruibandblessure

In 1984 ging Koolhof door zijn knie. De artsen constateerden geen letsel, maar datzelfde jaar ging het opnieuw mis. Zijn voorste kruisband bleek kapot te zijn. Koolhof had twee jaar lang nodig om te revalideren en haalde daarna nooit meer zijn oude niveau. De spits keerde terug naar Vitesse, waarmee hij kampioen van de Eerste Divisie werd en de bekerfinale verloor.

Goede keuze

De carrière van de 24-jarige Hateboer volgt aan ander spoor. De Beertster speelt sinds januari 2017 in Italië voor Atalanta Bergamo, daarvoor was hij actief voor FC Groningen. Koolhof: 'Van wat wij meekrijgen heeft hij een goede keuze gemaakt voor de club. Hij speelt regelmatig tot heel veel. Het systeem wat ze daar spelen is hem op het lijf geschreven.'

Flankverdediger

Koolhof doelt op een systeem met drie centrale verdedigers en twee vleugelverdedigers die de flanken bestrijken. Hateboer is zo'n flankverdediger. 'Ik hoop dat het systeem bij het Nederlands elftal bij hem op het Nederlands elftal geschreven wordt. Je moet de spelers in hun kracht laten spelen. Dat is bij Hateboer op de rechterflank.'

Geen Beertster

Hoe het vroeger was om als Groningse jongen binnen te stappen bij het Nederlands elftal? Niet veel anders dan nu, denkt Koolhof. 'Ik ging van Veendam naar Vitesse waar ik twee jaar heb gezeten, en toen naar PSV. Dan word je niet meer aangekeken als Beertster of Groninger. Dan hoor je er gewoon bij omdat je heel veel goals hebt gemaakt.'

Advies

Hoe het Hateboer zal vergaan, is niet te voorspellen. Wél heeft Koolhof een advies voor zijn voormalig dorpsgenoot. 'Hij moet lekker zo blijven voetballen zoals hij nu doet.'

