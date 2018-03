Trees wordt gek in tochtig appartement: 'Nijestee erken je fout'

Trees Steigstra uit Stad staat ten einde raad in haar woning: 'Ik ben wanhopig, heb stress en lijd eronder. Dit kan zo niet langer.'

De bewoonster krijgt het al drie jaar niet warm in haar nieuwe appartement aan de James Wattstraat, maar komt niet tot een oplossing met woningcorporatie Nijestee. Daar kocht ze de woning in 2015 van.

'De wind giert de kamer in'

Volgens Trees lekt de gevel aan de buitenkant, zijn er koudebruggen, ontbreekt er isolatiemateriaal en zijn er constructiefouten.

'Bij een koude, harde noordoostenwind giert de wind hier zo de kamer in', legt ze uit.

'Alles wordt weggemoffeld'

Steigstra heeft bij Nijestee aangeklopt met haar problemen, maar ze zegt dat ze niet serieus wordt genomen.

'Het zou aan de ondervloer liggen, aan een vloerkleed of aan de vitrage. Ik heb al 'tig keren' de vloerverwarming ingeregeld. Allemaal drogredenen om het echte probleem weg te moffelen.'

Onderzoeken maar deels gedeeld

Een pijnpunt in de zaak is het delen van de onderzoeken die in de woning zijn uitgevoerd. Die blijken volgens Trees door Nijestee maar ten dele met haar gedeeld.

'Ik heb alleen het rapport van de kozijnen doorgestuurd gekregen. Een ander rapport over de koudebruggen niet, maar heb ik zelf weten te bemachtigen bij het bedrijf dat het onderzoek deed.'

'Ze maken me het leven zuur'

Ondertussen lijdt de bewoonster naar eigen zeggen onder de situatie en is wanhopig. De stookkosten lopen op en ze moet opnieuw een advocaat zoeken om haar bij te staan.

'De vorige was geen bouwrechtadvocaat en kon het niet aan. Het rapport zit ook zo psychologisch gemeen in elkaar. Het is rekken, klieren, pesten en mij het leven zuur maken.'

Ik had hier graag oud willen worden, maar bij deze temperaturen is dat onmenselijk Trees Steigstra - bewoonster

Hoe nu verder?

Daarvoor doet Trees nu een duidelijk oproep in de richting van Nijestee: 'Ze moeten hier komen, erkennen dat het fout zit, dan de kraan tegen de gevel zetten en mijn problemen oplossen.'

Als dat niet gebeurt, ziet de bewoonster het somber in: 'Ik had hier graag oud willen worden, maar bij deze temperaturen is dat onmenselijk.'

Geen reactie Nijestee

RTV Noord heeft woningcorporatie Nijestee om een reactie gevraagd, maar die is niet gekomen. Het bedrijf zegt niet in te willen gaan op individuele situaties.