De kogel is door de kerk: het Werelderfgoedcentrum Lauwersoog komt er

Het Werelderfgoedcentrum in Lauwersoog kan definitief worden gebouwd. Het Waddenfonds besloot vrijdag 9,6 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het project.

Dat gebeurde tijdens een vergadering van algemeen bestuur in Hippolytushoef. Daarmee is de financiering rond.

Zeehonden

Het Werelderfgoedcentrum biedt straks onderdak aan het zeehondencentrum dat uit Pieterburen vertrekt.

Verder komt er onder meer een hotel, een panoramatoren, een museum+kennis- en informatiecentrum en een 'wadhal' van waaruit excursies naar het Lauwersmeer- en Waddengebied vertrekken. Ook Staatsbosbeheer krijgt er een plek.

'Sprong voorwaarts'

'Voorzitter Henk Staghouwer van het Waddenfonds, tevens gedeputeerde van de provincie Groningen, is erg blij met het besluit van het fonds.

'Het is echt een sprong voorwaarts. Het Werelderfgoedcentrum vormt straks de deur naar het Waddengebied en het betekent een enorme impuls voor het gebied'.

Financiering

Het totale project kost ruim 29 miljoen euro. Eerder besloot de provincie Groningen al vijf miljoen euro beschikbaar te stellen.

De gemeente De Marne draagt een miljoen euro bij, het zeehondencentrum drie miljoen. De rest van het geld is afkomstig van ondernemers.

2020

Het is de bedoeling dat de bouw in 2019 van start gaat en dat het Werelderfgoedcentrum in 2020 de deuren opent.

