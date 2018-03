't Feithhuis krijgt geen schadevergoeding voor bouwoverlast Forum

De gemeente Groningen hoeft restaurant 't Feithhuis aan het Martinikerkhof in Stad geen 245.881 euro schadevergoeding te betalen.

Dat bedrag eiste eigenaar Keimpe Postema als compensatie van de bouwoverlast van het Groninger Forum. De Raad van State gaf hem vrijdag in hoger beroep geen gelijk.

Raad: Dit was te voorzien

Postema claimde de vergoeding wegens overlast in 2012 en 2013. Volgens de Raad van State had Postema de overlast echter kunnen voorzien toen hij het restaurant eind 2016 overnam.

Risico aanvaard

Het Groninger Forum, dat aan de achterkant van het horecabedrijf, verrijst, stond namelijk al in juli 2005 op de gemeentelijke agenda. In februari 2006 gaf de gemeenteraad er een lening voor en in juli dat jaar volgde er nog een besluit over.

De Raad van State is het eens met het stadsbestuur dat 't Feithhuis het risico op schade en overlast 'actief heeft aanvaard'.

Nieuwe schadeclaim

Omdat de claim van Postema beperkt is tot 2012 en 2013 is de Raad van State niet ingegaan op het argument dat de bouwoverlast extreem lang duurt.

Postema heeft inmiddels bij de gemeente een verzoek ingediend voor een nieuwe schadevergoeding, maar dan over de jaren 2014 tot en met 2016.