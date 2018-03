Was Berend Botje een Zuidlaarder Admiraal?

Na zijn overwinning bij de zeeslag van Navarino in Griekenland in 1827 was hij opeens wereldberoemd: de Russische Admiraal Louis van Heiden uit... Zuidlaren.

Al op 9-jarige leeftijd vertrok van Heiden wiens familie de havezate Laarwoud in Zuidlaren bezat naar zee. In 1795 begeleidde hij Stadhouder Willem V op zijn vlucht naar Engeland en viel hij in Nederland in ongenade.

Gevlucht naar Rusland

Hij vluchtte naar Rusland en maakte daar carrière bij de marine. In 1827 was hij opgeklommen tot admiraal en was hij aanvoerder van een gecombineerde Russisch-Frans-Britse vloot die de Turken versloeg bij Navarino.

Dit was het begin van de Griekse onafhankelijkheid en het leverde van Heiden en plaats in de geschiedenis op. Er staat in Griekenland een monument voor hem, er zijn straten naar van Heiden genoemd en in 1927 kreeg hij zelfs een eigen postzegel.

Ere-ontvangst

Nog eenmaal, in 1832, kwam van Heiden terug naar Nederland en kreeg o.a, een ere-ontvangst in Zuidlaren. Maar hij kon daar niet meer aarden en ging terug naar Rusland. Daar werd hij commandant van het garnizoen van Estland en overleed hij in 1838.

Tot voor kort leek deze enige Drentse zeeheld vergeten maar Hoogleraar Hans van Koningsbrugge van de Groninger Universiteit zorgde ervoor dat er een boek en een tentoonstelling over deze zeeheld kwam.

Tentoonstelling

Onder de titel: Louis van Heiden, Zeeheld uit Zuidlaren is deze tentoonstelling vanaf zaterdag de 17de maart tot en met 27 mei te zien in het Noordelijk Scheepvaart museum.

Daar wordt ook ingegaan op de vraag of de belevenissen van Van Heiden de basis zijn geweest voor het lied: 'Berend Botje ging uit varen'. Volgens van Koningsbrugge dat zo zijn: van Heiden ging weg uit Zuidlaren en ging varen en kwam maar eenmaal terug, zijn zoon ging wel naar Amerika en kwam nooit meer terug.

Dat kunnen de toenmalige inwoners van Zuidlaren doorelkaar hebben gehaald. Maar zeker weten zullen we dat nooit' zegt van Koningsbrugge met een stevige knipoog...

Op de tentoonstelling is ook een film over van Heiden te zien gemaakt door de Drentse historicus en filmmaker Johan Zielstra.