Donar: 'Nóg een Europese ronde verder betekent grote problemen'

'Mochten wij ten koste van het Montenegrijnse Mornar Bar de halve finale van de Europe Cup halen, dan komen we in grote problemen', verwacht Donar-secretaris Gert-Jan Swaving. Hij doelt op het overvolle speelschema van de club.

De halve finales in het Europese toernooi zouden op 11 (uit) en 18 (thuis) april worden gespeeld. 'Maar op 10 april spelen we tegen Den Bosch uit. De 12e moeten we naar Rotterdam', geeft Swaving aan.

'Komt wel goed'

'Daarnaast spelen we waarschijnlijk op 17 en 19 april inhaalwedstrijden, opnieuw tegen Den Bosch. We hebben Den Bosch gevraagd of ze op die dagen willen spelen, omdat we vanwege de Europese wedstrijden tegen Mornar Bar in maart niet kunnen. We wachten nog op bevestiging, maar dat komt wel goed, verwacht ik.'

Geen oplossing

Swaving zit met de handen in het haar: 'Mochten we dus een Europese ronde verder komen, dan heb ik echt geen oplossing. We hebben de basketbalbond en Den Bosch al benaderd om gezamenlijk een oplossing te bedenken.'

'Meewerkend'

Het is niet de eerste keer dat Donar de bond en clubs om medewerking vraagt. 'Maar ik wil wel zeggen dat de clubs tot nu toe altijd heel meewerkend zijn, dat is prettig. Ik ben ook al in overleg met de basketbalbond over de competitie-opzet van volgend jaar, om dit soort zaken te voorkomen.'

Van 58 naar 65 potjes

Swaving pakt het programma van vorig seizoen erbij om aan te geven hoe vol het schema van Donar is. 'Toen kwamen we tot 58 officiële wedstrijden. Dus competitie, supercup, beker en Europees. Dit seizoen komen we tot minstens 65. Daarom zijn we blij met een brede selectie', lacht de secretaris.

De eerstvolgende wedstrijd van Donar is zaterdag uit tegen Weert. Volgende week woensdag volgt de eerste Europese kwartfinale in Montenegro. De thuiswedstrijd wordt op 28 maart gespeeld.

