Celstraffen geëist tegen drugshandelend duo

Een 29-jarige Stadjer moet mogelijk anderhalf jaar de cel in vanwege drugsbezit en wapenbezit. (Foto: Jos Schuurman (FPS))

Een 29-jarige Stadjer moet, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, anderhalf jaar de cel in vanwege drugshandel en wapenbezit. De drugshandel werd in juli 2014 ontdekt door brandweerlieden.

Een medeverdachte (30) uit Groningen hoorde vijftien maanden cel tegen zich eisen, waarvan vijf maanden voorwaardelijk.

Hennep en harddrugs

De brandweer kwam destijds af op een brandalarm aan de Boumaboulevard in Stad en troffen bij aankomst hennep en harddrugs aan in de woning. Daarop werd de politie ingeschakeld.

Enkele uren later kwam de jongste verdachte thuis. Hij ontkende alle betrokkenheid, maar had wel een sleutel van de woning op zak. 'Gevonden in de lift', verklaarde hij destijds.

Geld en wapens gevonden

De 30-jarige bewoner werd later opgepakt. Naast de drugs vonden de agenten ook verpakkingsmateriaal, geldbedragen, een weegschaal en dna-materiaal. Het aanwezige wapen bleek van de jongste verdachte te zijn.

De rechter doet over twee weken uitspraak.