Kou en wind: jongste jeugd voetbalt zaterdag niet

Voetbalbond KNVB geeft een deel van de jeugdvoetballers komend weekend ijsvrij. Alle jeugdteams van de teams onder de 11 jaar en lager spelen zaterdag niet.

Reden is de verwachte kou in combinatie met een stevige wind. 'Gezamenlijk leidt dit tot dermate lage gevoelstemperaturen dat het met name voor de jongste pupillen niet gewenst is om te moeten voetballen', stelt de KNVB.

Nog meer afgelast?

Zaterdag om 8.30 uur bepaalt de bond of er een streep gaat door nog meer categorieën.