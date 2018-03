De laatste verkiezingsloodjes wegen het zwaarst

De verkiezingskoorts stijgt, zo vlak voor 21 maart. De laatste flyers worden uitgedeeld, kamerleden komen campagnevoeren en nog een paar keer gaan de partijen met elkaar in debat.

In Winschoten vindt zaterdag in de Klinker een debat plaats, in Appingedam gebeurt dat in het Raadhuis tijdens een politieke markt.

Pekelder en Delfzijlster partijen kruisen dinsdag, op de vooravond van de verkiezingen, nog één keer de politieke degens. In Loppersum, Stadskanaal en Veendam zijn de debatten al achter de rug.

Flyeren in de kou

En al is het koud, toch kom je in alle verkiezingsgemeenten dit weekend nog flyerende partijleden tegen. Wie zaterdagmiddag naar het Veenlustplein in Veendam of het Europaplein in Stadskanaal gaat, heeft een grote kans dat hij of zij door één van de partijleden wordt aangesproken.

Ook in de Langestraat in Winschoten en de centra in de andere gemeenten staan politici die het winkelpubliek willen overhalen om op hen te stemmen.

Kamerleden

Tot slot zijn er ook nog Kamerleden die gaan campagnevoeren. Vooral in Pekela wordt het druk: Anne Kuik komt daar namens het CDA, Sandra Beckerman is er namens de SP.

Beckerman gaat overigens in alle Groningse SP-gemeenten gemeenten langs, op Veendam na. Ook in Delfzijl komen Kamerleden langs: PvdA'ers Henk Nijboer en Sharon Dijksma maken daar maandag hun opwachting.

Gemeenteraadsverkiezingen

Op 21 maart mogen inwoners van zeven Groningse gemeenten stemmen voor de nieuwe gemeenteraad. Inwoners van Appingedam, Loppersum, Delzijl, Oldambt, Pekela, Veendam en Stadskanaal gaan dan naar de stembus.

Inwoners van andere gemeenten zijn in november al naar de stembus geweest, of mogen november dit jaar. Dat heeft te maken met de herindelingen die er in Groningen op het programma staan.

Ook is er op 21 maart het referendum over de Inlichtingenwet: daar mogen inwoners van alle Groningse gemeenten aan meedoen.

Lees ook

:

- Alles over de verkiezingen op 21 maart