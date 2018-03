Nacht van Groningen-deelnemers, kleed je goed aan!

Volgens de weersvoorspellingen wordt de gevoelstemperatuur zaterdagnacht -10. Daarom neemt de organisatie van de Nacht van Groningen de nodige maatregelen. De deelnemers zijn gewaarschuwd.

Er zijn volgens organisator Elske Dijkstra extra EHBO'ers ingeschakeld. Deze zullen op hun beurt weer zorgen voor extra warmtedekens.

Voorheen mei

Nog nooit eerder heeft Dijkstra in haar 10-jarige betrokkenheid bij de Nacht van Groningen zulke lage temperaturen meegemaakt. Dat is niet vreemd, want de loop vindt sinds een jaar plaats in maart. Daarvoor liepen de meer dan duizend deelnemers in jaarlijks in mei op Hemelvaartsdag 's nachts door de Groninger binnenstad.

Maatregelen

De organisatie waarschuwt de deelnemers, houdt de temperatuur elk uur in de gaten en geeft diverse tips om onderkoeling te voorkomen. 'Zorg dat je handen warm blijven', 'Bedek je hoofd met pet of muts', 'Drink voldoende tijdens en na de wedstrijd' en 'Drink na de loop sportdrank of warme thee' werd gisteren via Twitter gecommuniceerd.

Kledingteruggave

Dijkstra adviseert deelnemers om zoveel mogelijk laagjes aan te trekken. Volgens haar ligt de nadruk erop om deelnemers na de finish zo snel mogelijk hun normale kleding terug te geven. 'Daar hebben we extra mensen op ingezet.' Eén voordeel: de loop vindt plaats in de binnenstad. 'Dan hebben ze minder last van de wind.'

