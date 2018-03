Op 22 december komt Kraantje Pappie voor de derde keer dit jaar naar De Oosterpoort in Groningen. De rapper gaf op 9 maart al een uitverkochte show. Op 20 december treedt hij er ook op, dat optreden was binnen 24 uur uitverkocht.

Daarom komt de Stadjer nóg een keer langs. Donderdag kwam zijn nieuwe single 'Lil Craney' uit. Het nummer gaat over zijn terugkeer naar Groningen. De clip is -uiteraard- in Stad opgenomen.