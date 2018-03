1800 bomen beplant bij Zevenhuizen

Dankzij een gift van de internationaal opererende Groningse drankenhandel Moving Spirits werden vrijdag bij Zevenhuizen 1800 bomen geplant. Het bedrijf schonk ook de 3300 vierkante meter grond aan Het Groninger Landschap.

Medewerkers van de drankenfirma pakten zelf de schep om de jonge lindes, zoete kers en zomereik in de grond te zetten.

Eigenaar Frank Hofsteden van Moving Spirits: 'Bij de oprichting van het bedrijf in 2011 hebben we gezegd dat we ook iets voor de maatschappij willen doen. We hebben een stichting waarmee we mensen helpen en wilden ook iets voor de natuur betekenen. Zo zijn we op dit idee gekomen.'

CO2 compenseren

Volgens Hofstede gaan de bomen in de toekomst deels de CO2, die de vrachtwagens en schepen van Moving Spirits uitstoten, compenseren. 'En zo'n middagje spitten is ook nog eens goed voor de teambuilding', aldus Hofstede.

'Natuurgebieden verbinden'

Het Groninger Landschap is maar wat blij met de gift. René Oosterhuis: 'We hebben gekozen voor bomen die in het Westerkwartier veel voorkomen. Daardoor gaat hier een mooi bos groeien dat weer een volgende schakel is om natuurgebieden met elkaar te verbinden.'