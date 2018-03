Oud-bestuurders Stripmuseum leggen zich neer bij plannen Forum

Een groep kritische oud-bestuurders en oprichters van het Nederlands Stripmuseum in Groningen is vrijdag bijgepraat over de plannen voor de verhuizing naar het Groninger Forum.

De oudgedienden uitten eerder hun kritiek op de verhuizing, waarbij de naam Nederlands Stripmuseum verdwijnt en opgaat in Storyworld. Bovendien moet het museum ongeveer driekwart van de expositieruimte inleveren ten opzichte van de ruimte waarover het nu beschikt aan de Westerhaven.

'Geen andere optie'

Op uitnodiging van het Forum waren de criticasters voor overleg uitgenodigd en vrijdagmiddag vond die bijeenkomst plaats. De oud-bestuurders lijken zich te hebben neergelegd bij het verdwijnen van de naam.

'Het is ook goed dat het verdwijnt,' zegt oprichter en oud-bestuurder Frans Le Roux erover. 'Er wordt gesuggereerd dat het stripmuseum verhuist naar het Forum, maar wat er in feite gebeurt is dat het stripmuseum wordt opgeheven en het Forum iets begint met strips. Er is geen andere optie, dus we doen het. We werken er aan mee.'

'Grote liefde voor strips'

Ook Hans Poll, directeur marketing en programmering van het Forum, lijkt opgelucht: 'We hebben tijd genomen om te discussiëren en vragen te beantwoorden. Volgens mij hebben we allemaal een grote liefde voor strips en we vinden het fijn dat het in Groningen blijft bestaan. We hebben afgesproken dat we de oud-bestuurders op de hoogte houden van het vervolg van onze plannen.'

Animatie en computergames

Volgens de plannen voor het Forum gaat het stripmuseum onderdeel uitmaken van het concept Storyworld, waar naast aandacht voor strips ook ruimte is voor animatie en computergames.

Lees ook:

- Oprichters Nederlands Stripmuseum boos over naamswijziging

- Groninger Forum krijgt half miljoen voor stripmuseum

- Directeur Stripmuseum kan weer vooruitkijken na uitspraak rechter