VvE Paddepoel over beslaglegging: 'Ze nemen wél de lusten, niet de lasten'

'Zij nemen wel de lusten maar niet de lasten. Dat is niet fair en onredelijk.' Dat zegt de Vereniging voor Eigenaren (VvE) van Winkelcentrum over de houding van fietsenhandel Paddepoel Fietsen.

Hiermee legt de VvE het besluit om beslag te leggen op het pand van de fietsenzaak uit. 'Terwijl alle pandeigenaren in het winkelcentrum wél aan hun betalingsverplichtingen voldeden, heeft Paddepoel Fietsen sinds april 2016 in het geheel niets, nul komma nul euro betaald', schrijft de VvE in een verklaring.

'Wél bleven zij profiteren van de eigendommen en voordelen van de vereniging van eigenaren en het centrum en zij doen dat nog steeds. Zij nemen wel de lusten maar niet de lasten.'

'Eerst betalen'

De rechter veroordeelde Paddepoel Fietsen tot het betalen van 31.000 euro aan niet-betaalde contributie en boetes voor het dichtblijven op koopavond. Dit is volgens de VvE tot op heden niet gebeurd. 'Zodra Paddepoel Fietsen hun schulden hebben betaald wordt het beslag opgeheven'.

Lees ook:

- Koopzondagenruzie leidt tot beslaglegging op pand fietsenzaak

- Fietsenmaker Paddepoel blij met aangekondige regels over winkelsluiting

- Kabinet komt met regels na koopzondagenruzie Paddepoel

- VvE Paddepoel geeft zeker één winkelier vrijstelling voor koopzondag

- En weer is er ruzie in winkelcentrum Paddepoel

- Fietsenmakers Paddepoel in beroep tegen boetes

- Rechter veroordeelt Paddepoel Fietsen tot betalen van boetes in koopzondagenruzie